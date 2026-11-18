Target relève son objectif de croissance annuelle du CA à 6%

Illustration du logo Target

par Juveria Tabassum et Nicholas P. Brown

NEW YORK, ‌18 novembre (Reuters) - Target a fait état mercredi d'un troisième trimestre de ventes solides ​consécutif, marquant une nouvelle étape dans sa sortie d'une période de ralentissement pluriannuelle, et a revu à la hausse ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d’affaires.

Misant ​sur une demande résiliente pendant les fêtes de fin d’année dans des catégories telles que les jouets et ​les snacks, Target table désormais sur une ⁠croissance annuelle de son chiffre d’affaires net d’environ 6%, contre environ 5% ‌prévu précédemment.

La société prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 10,65 et 11,40 dollars (entre 9,69 et 10,37 euros), ce qui inclut ​un gain d’environ 2,14 dollars ‌par action provenant des remboursements de droits de douane reçus ⁠depuis le début de l’année.

Sous la houlette de son directeur général Michael Fiddelke, qui a pris les rênes en début d’année, Target a investi environ 5 milliards ⁠de dollars pour ‌renouveler son assortiment de produits, et a annoncé mercredi que ses ⁠dépenses d’investissement s’élèveraient à 5 à 6 milliards de dollars supplémentaires en 2027.

La ‌catégorie des biens durables, qui comprend les jouets et l’électronique, s’est ⁠une nouvelle fois distinguée, avec des ventes en hausse de ⁠près de 27% au ‌cours du trimestre.

Les ventes dans la catégorie des produits alimentaires et des boissons ont ​augmenté de 6,6% au cours des ‌trois mois clos en octobre.

Les ventes ont en revanche reculé de 3,8% dans le secteur de l’habillement au ​cours du trimestre considéré, tandis que celles de la décoration d’intérieur ont progressé de 2,5%.

Le chiffre d’affaires total à périmètre constant a progressé de ⁠5,6% au troisième trimestre, qui comprenait la période des achats de la rentrée scolaire, dépassant ainsi les estimations de 3,5%.

La fréquentation a augmenté de 5% sur la période, tandis que le chiffre d’affaires à périmètre constant du commerce en ligne a progressé de 9,8%.

(Rédigé par Nicholas P. Brown et Juveria Tabassum ; version française Etienne Breban, ​édité par Augustin Turpin)