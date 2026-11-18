Illustration du logo Target
par Juveria Tabassum et Nicholas P. Brown
NEW YORK, 18 novembre (Reuters) - Target a fait état mercredi d'un troisième trimestre de ventes solides consécutif, marquant une nouvelle étape dans sa sortie d'une période de ralentissement pluriannuelle, et a revu à la hausse ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d’affaires.
Misant sur une demande résiliente pendant les fêtes de fin d’année dans des catégories telles que les jouets et les snacks, Target table désormais sur une croissance annuelle de son chiffre d’affaires net d’environ 6%, contre environ 5% prévu précédemment.
La société prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 10,65 et 11,40 dollars (entre 9,69 et 10,37 euros), ce qui inclut un gain d’environ 2,14 dollars par action provenant des remboursements de droits de douane reçus depuis le début de l’année.
Sous la houlette de son directeur général Michael Fiddelke, qui a pris les rênes en début d’année, Target a investi environ 5 milliards de dollars pour renouveler son assortiment de produits, et a annoncé mercredi que ses dépenses d’investissement s’élèveraient à 5 à 6 milliards de dollars supplémentaires en 2027.
La catégorie des biens durables, qui comprend les jouets et l’électronique, s’est une nouvelle fois distinguée, avec des ventes en hausse de près de 27% au cours du trimestre.
Les ventes dans la catégorie des produits alimentaires et des boissons ont augmenté de 6,6% au cours des trois mois clos en octobre.
Les ventes ont en revanche reculé de 3,8% dans le secteur de l’habillement au cours du trimestre considéré, tandis que celles de la décoration d’intérieur ont progressé de 2,5%.
Le chiffre d’affaires total à périmètre constant a progressé de 5,6% au troisième trimestre, qui comprenait la période des achats de la rentrée scolaire, dépassant ainsi les estimations de 3,5%.
La fréquentation a augmenté de 5% sur la période, tandis que le chiffre d’affaires à périmètre constant du commerce en ligne a progressé de 9,8%.
(Rédigé par Nicholas P. Brown et Juveria Tabassum ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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