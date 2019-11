Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Target : relève ses prévisions pour l'exercice Cercle Finance • 20/11/2019 à 15:29









(CercleFinance.com) - Annoncé ce jour, le chiffre d'affaires de Target à magasins comparables a augmenté de 4,5% au cours du trimestre clos le 2 novembre. Sur une base ajustée, le bénéfice par action s'élève ainsi à 1,36 dollar, contre une estimation 'maison' de 1,04 dollar à 1,24 dollar. Dans le même temps, les revenus ont augmenté de 4,7% à 18,7 milliards de dollars. Target a précisé s'attendre désormais à un bénéfice annuel ajusté de 6,25 dollars à 6,45 dollars par action. Ceci comparé à une fourchette cible précédente de 5,90 dollars à 6,20 dollars.

Valeurs associées TARGET NYSE +12.14%