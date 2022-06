Target réduit de nouveau ses objectifs

(AOF) - Le distributeur de produits "low cost" Target Corporation a annoncé une série de mesures visant à redimensionner ses stocks pour le reste de l'année. Dans ces conditions, Target Corporation a abaissé ses objectifs pour la deuxième fois en moins d'un mois. Pour le deuxième trimestre de son exercice 2022, la société de Minneapolis anticipe une marge d'exploitation d'environ 2% contre "une fourchette large centrée sur le taux de marge d'exploitation du premier trimestre de 5,3%" auparavant. Elle vise par ailleurs une marge d'environ 6% au second semestre.

Elle a en revanche confirmé son objectif de croissance annuelle de 1% à 5% ("low to mid single digit").

La société prévoit plusieurs actions au cours du deuxième trimestre, notamment des démarques supplémentaires, l'élimination des stocks excédentaires et l'annulation de commandes. Le plan d'action comprend également l'ajout d'une capacité de stockage supplémentaire près des ports américains afin d'accroître la flexibilité et la rapidité des parties de la chaîne d'approvisionnement les plus touchées par la volatilité externe. Target va aussi prendre des mesures tarifaires pour faire face à l'impact des coûts de transport et de carburant inhabituellement élevés.

La société poursuit également des options agressives pour contrôler les coûts.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Magasins de centres-villes : une inquiétante baisse de la fréquentation

Entre 2013 et 2021 la fréquentation des magasins en centres-villes a chuté de quasiment 40%. Cette baisse atteint 29,4% pour les centres commerciaux sur cette même période. Procos souligne que ce mouvement résulte notamment de la multiplication de l’offre et du développement de l’e-commerce. Ce sont les petits centres-villes et les méga-centres commerciaux qui sont les plus résistants. Les premiers répondent aux besoins de proximité et les seconds exercent une force d’attraction à l’échelle régionale. Avec les Assises du commerce de décembre 2021, le gouvernement a lancé trois semaines de réflexions pour dessiner une vision à l’horizon 2030 et soutenir les investissements nécessaires aux transitions digitale et environnementale.