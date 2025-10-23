 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 641,61
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Target prévoit de supprimer 1 800 postes au sein de l'entreprise, selon le WSJ
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 23:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés du rapport du WSJ tout au long)

Target TGT.N prévoit de supprimer environ 1 800 postes au sein de l'entreprise dans le cadre de sa stratégie visant à inverser la tendance à la stagnation des ventes, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet.

Au 1er février, l'entreprise comptait environ 440 000 employés.

La restructuration de la société fait suite à 11 trimestres consécutifs de ventes comparables faibles ou en baisse, selon le rapport.

Target a maintenu ses prévisions annuelles au trimestre précédent en raison de la faiblesse de la demande dans ses segments essentiellement discrétionnaires tels que l' habillement et les articles électroniques.

Environ 80 % des suppressions d'emplois concerneront des salariés basés aux États-Unis,ajoute le WSJ .

Target n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Valeurs associées

TARGET
94,240 USD NYSE +0,20%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank