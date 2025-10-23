Target prévoit de supprimer 1 800 postes au sein de l'entreprise, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout de détails tirés du rapport du WSJ tout au long)
Target TGT.N prévoit de supprimer environ 1 800 postes au sein de l'entreprise dans le cadre de sa stratégie visant à inverser la tendance à la stagnation des ventes, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet.
Au 1er février, l'entreprise comptait environ 440 000 employés.
La restructuration de la société fait suite à 11 trimestres consécutifs de ventes comparables faibles ou en baisse, selon le rapport.
Target a maintenu ses prévisions annuelles au trimestre précédent en raison de la faiblesse de la demande dans ses segments essentiellement discrétionnaires tels que l' habillement et les articles électroniques.
Environ 80 % des suppressions d'emplois concerneront des salariés basés aux États-Unis,ajoute le WSJ .
Target n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer