Target: objectifs de BPA relevés pour l'exercice

(CercleFinance.com) - Sur la base de sa performance sur la première moitié de son exercice, Target indique s'attendre désormais à ce que son BPA ajusté annuel se situe entre neuf et 9,70 dollars, en hausse par rapport à la fourchette-cible précédente qui allait de 8,60 à 9,60 dollars.



Pourtant, le distributeur à prix réduits estime maintenant que la croissance de ses ventes annuelles en données comparables ressortira plus probablement dans la moitié inférieure de sa fourchette-cible, maintenue à entre 0 et 2%.



Sur son deuxième trimestre comptable, Target a engrangé un BPA ajusté de 2,57 dollars, contre 1,80 dollar un an auparavant, avec une marge d'exploitation améliorée de 1,6 point à 6,4% pour des ventes en hausse de 2,7% à 25,5 milliards (+2% en comparable).



'Notre croissance a été entièrement tirée par la fréquentation des magasins et nos canaux numériques, avec une croissance à deux chiffres de nos services de livraison le jour même', souligne notamment son PDG Brian Cornell.





Valeurs associées TARGET 144,45 USD NYSE -0,10%