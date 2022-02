Target: mesures financières pour les salariés information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 14:42

(CercleFinance.com) - Target annonce un plan visant à établir une nouvelle fourchette salariale de départ et à élargir l'accès aux prestations pour ses employés et leurs familles, mesures qui se traduiront par un investissement de jusqu'à 300 millions de dollars.



Le groupe de distribution fixe ainsi une nouvelle fourchette de salaire de départ allant de 15 à 24 dollars. Le niveau précis sera calculé sur la base notamment d'une analyse comparative du secteur et des données salariales locales.



Par ailleurs, à compter d'avril, Target déploiera un accès plus large et plus rapide à la couverture de santé pour ses travailleurs, avec environ 20% des effectifs nouvellement admissibles aux prestations complètes, en plus de prestations nouvelles et améliorées.