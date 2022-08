Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Target: le titre soutenu par un relèvement d'opinion information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 16:50









(CercleFinance.com) - Target gagne plus de 2% lundi à Wall Street en réaction à un relèvement de recommandation des analystes de Wells Fargo, qui estiment que les mesures énergiques prises par le distributeur américain vont lui permettre de remonter la pente.



Une heure environ après le début des échanges, le titre de l'enseigne à prix 'discount' progresse de 2,1%, alors que l'indice S&P 500 recule de 0,1% à ce stade.



Dans une note diffusée dans la matinée, Wells Fargo indique être passé à 'surpondérer' sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé de 155 à 195 125 dollars.



Dans son étude, la banque californienne reconnaît que Target mérite d'être critiqué pour sa mauvaise gestion des stocks, mais estime que les investisseurs se montrent aujourd'hui trop pessimistes concernant sa capacité à rebondir.



Wells dit voir un profil risque/rendement intéressant, envisageant un cours de 220 dollars en cas de scénario plutôt favorable alors que le potentiel baissier devrait rester limité autour de 135 dollars d'après lui.



Le titre affiche une baisse de plus de 29% depuis le début de l'année, soit un repli bien plus prononcé que celui du S&P 500 qui recule de 14% dans l'intervalle.





