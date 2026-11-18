Target : le titre en hausse après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel

** L'action Target TGT.N progresse de 7,4% à 171,33 dollars en séance de l'après-midi, son plus haut niveau depuis avril 2024

** Si cette hausse se confirme, le titre est en passe de connaître sa meilleure journée depuis avril 2025

** Le géant de la grande distribution relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel , passant de 5% à environ 6% précédemment , misant sur une demande résiliente pendant les fêtes pour les jouets, les snacks, etc.

** Il table sur un BPA ajusté annuel compris entre 10,65 et 11,40 dollars, incluant 2,14 dollars au titre des remboursements de droits de douane

** Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 27,07 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 26,55 milliards de dollars

** TGT a investi environ 5 milliards de dollars pour renouveler son assortiment de produits et indique que ses dépenses d'investissement s'élèveraient à 5 à 6 milliards de dollars supplémentaires en 2027

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse d'environ 63% depuis le début de l'année

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