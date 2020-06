Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Target : le salaire de base va être augmenté Cercle Finance • 17/06/2020 à 14:29









(CercleFinance.com) - La chaîne américaine de magasins à bas coûts Target a annoncé mercredi que ses employés américains bénéficieraient d'une augmentation de salaire à partir du mois de juillet. A compter du 5 juillet, ses salariés gagneront au moins 15 dollars de l'heure au lieu d'un précédent minimum de 13 dollars. Selon les données du Département du Travail, le salaire horaire des américains travaillant dans le secteur de la distribution s'établit actuellement à moins de 12 dollars. Le groupe de Minneapolis ajoute qu'il prévoit de verser une prime de 200 dollars aux salariés travaillant dans ses magasins et ses centres logistiques afin de les remercier des efforts consentis pendant l'épidémie de coronavirus. Le distributeur avait déjà proposé, au mois d'avril, l'octroi de bonus s'échelonnant entre 250 et 1.500 dollars à quelque 20.000 salariés travaillant dans ses points de vente. Toutes ces mesures représentant un investissement d'un milliard de dollars, précise le détaillant dans un communiqué. Target dit employer 368.000 personnes aux Etats-Unis.

Valeurs associées 11 88 0 SOL XETRA -3.55%