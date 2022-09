Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Target: le PDG prolongé dans ses fonctions pour trois ans information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 13:43









(CercleFinance.com) - Target annonce que Brian Cornell s'est engagé à rester PDG au-delà de l'âge traditionnel de la retraite de 65 ans, et à diriger le groupe de distribution alimentaire à bas prix pendant environ trois années supplémentaires.



En outre, Arthur Valdez, le directeur de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique, prend sa retraite de Target. Il est remplacé par Gretchen McCarthy, précédemment en charge de la gestion des stocks mondiaux, avec effet immédiat.



Gretchen McCarthy relève de John Mulligan, directeur de l'exploitation de Target, avec effet immédiat. Arthur Valdez continuera de travailler avec l'équipe de direction du groupe dans un rôle consultatif jusqu'en avril 2023.





