Target: le dividende va être relevé de 1,8%

(CercleFinance.com) - Target a annoncé mercredi qu'il porterait le montant de son dividende trimestriel de 1,10 à 1,12 dollar par action ordinaire, soit une augmentation de 1,8%.



Le distributeur américain précise que cette somme sera versée le 10 septembre prochain aux actionnaires enregistrés en date du 21 août.



Dans un communiqué, le groupe de Minneapolis rappelle que le dividende du troisième trimestre représentera le 228ème coupon consécutif payé depuis son introduction en Bourse, en octobre 1967.



Parallèlement, l'exercice 2024 marquera la 53ème année consécutive de relèvement de son dividende annuel.





