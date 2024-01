Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Target: le directeur financier promu directeur opérationnel information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 14:08









(CercleFinance.com) - Target a annoncé jeudi avoir promu son directeur financier Michael Fiddelke au poste de directeur opérationnel (COO), avec une prise d'effet prévue le 4 février.



Le distributeur américain précise qu'au sein de ses nouvelles fonctions, Michael Fiddelke sera chargé de la supervision de près de 2000 magasins, de la gestion de la chaîne logistique, de services tels que la livraison en un jour avec Shipt, mais aussi de la construction ou du réaménagement des boutiques.



Michael Fiddelke, qui était directeur financier depuis 2019, avait démarré sa carrière en tant que consultant chez Deloitte. Après avoir décroché un MBA à la Kellogg School of Management, il avait rejoint Target en 2003, en tant que simple stagiaire.





Valeurs associées TARGET NYSE -1.65%