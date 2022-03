Target: le bénéfice plus élevé que prévu

AOF - EN SAVOIR PLUS

Pour l'exercice 2022, Target vise désormais une croissance des revenus de 1% à 5% ("low mid-single digits") et d'environ 9% ("high single digit") pour le BPA ajusté, qui s'est élevé sur l'année à 13,56 dollars. Le consensus FactSet table plutôt sur une croissance de 2,4% du chiffre d'affaires (à 108,596 milliards de dollars) et un BPA ajusté de 13,20 dollars.

(AOF) - Target a publié un bénéfice net de 1,54 milliard de dollars au quatrième trimestre 2021, soit 3,21 dollars par action, après 1,38 milliard, ou 2,73 dollars par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 3,19 dollars, pour un consensus FactSet de 2,84 dollars. Les ventes de l'enseigne de distribution à bas coûts ont progressé de 9,4% à 30,996 milliards de dollars, mais sont ressorties sous le consensus (31,307 milliards). A périmètre constant, elles ont augmenté de 8,1% (consensus à +10,2%).

