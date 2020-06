Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Target : hausse de 3% du dividende trimestriel Cercle Finance • 11/06/2020 à 13:25









(CercleFinance.com) - Target annonce que son conseil d'administration a décidé de relever de 3% son dividende trimestriel pour le fixer à 68 cents par action, dividende qui sera mis en paiement le 10 septembre au profit des actionnaires enregistrés au 19 août prochain. 'Avec la hausse annoncée ce jour, 2020 est en voie de constituer la 49e année de suite dans laquelle Target aura accru son dividende annuel', souligne ainsi le groupe de distribution à prix réduits basé à Minneapolis.

Valeurs associées TARGET NYSE -1.89%