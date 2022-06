Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Target: hausse de 20% du dividende trimestriel information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 13:28









(CercleFinance.com) - En dépit de son récent avertissement sur résultats, Target indique que son conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 1,08 dollar par action, soit une augmentation de 20% par rapport au dividende trimestriel précédent.



Ce dividende sera mis en paiement à partir du 10 septembre aux actionnaires enregistrés au 17 août. Avec cette augmentation, 2022 sera la 51e année consécutive de relèvement du dividende annuel pour le groupe de distribution à bas prix.



Pour rappel, Target a annoncé mardi, réduire ses prévisions de taux de marge opérationnelle, l'anticipant désormais aux environs de 2% pour son deuxième trimestre comptable et aux environs de 6% pour la seconde moitié de l'exercice en cours.





Valeurs associées TARGET NYSE +0.40%