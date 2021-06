Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Target : hausse d'un tiers du dividende trimestriel Cercle Finance • 09/06/2021 à 13:18









(CercleFinance.com) - Target annonce que son conseil d'administration a décidé d'augmenter de 32,4% le dividende trimestriel, pour le porter à 90 cents par action, dividende qui sera mis en paiement le 10 septembre au profit des actionnaires qui seront enregistrés au 18 août. 'Compte tenu d'une performance opérationnelle et d'une génération de cash vigoureuses, nos activités sont en bonne position pour soutenir cette hausse robuste du dividende, alors même que nous lançons des investissements', commente le CFO Michael Fiddelke.

Valeurs associées TARGET NYSE -0.79%