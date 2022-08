Target en petite forme au deuxième trimestre 2022

(AOF) - Au deuxième trimestre 2022, clos au 30 juillet, le discounter américain Target a réalisé un bénéfice par action ajusté de 39 cents, en net repli (- 89,2%) par rapport aux 3,64 dollars affichés à la même période l'an passé. Il a ainsi manqué le consensus FactSet de 79 cents par action. Le bénéfice net a chuté à 183 millions de dollars, contre 1,82 milliard de dollars l'année précédente. La marge brute s'est contractée, passant de 30,4% à 21,5%.

Sur la période, le chiffre d'affaires total a néanmoins progressé de 3,5% pour atteindre 26,04 milliards de dollars, dépassant le consensus FactSet qui était de 26,03 milliards de dollars, tandis que la croissance des ventes à magasins comparables de 2,6% était inférieure aux attentes du marché qui tablait sur une hausse de 2,8%.

La société a confirmé ses prévisions de croissance de chiffre d'affaires pour l'exercice 2022 dans une fourchette de pourcentage à un chiffre, alors que le consensus FactSet actuel de 109,83 milliards de dollars implique que cette croissance soit de 3,6%.

Ces résultats en demi-teinte sont dus au fait que le distributeur low cost a pratiqué des taux de démarque plus élevés qui ont notamment entraîné une baisse des marges brutes.

