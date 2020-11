Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Target : doublement du BPA ajusté au 3e trimestre Cercle Finance • 18/11/2020 à 13:12









(CercleFinance.com) - Target publie un BPA ajusté doublé (+105,1%) à 2,79 dollars sur son troisième trimestre comptable, dépassant largement le consensus, 'la forte performance opérationnelle ayant plus que compensé des investissements en paie de personnel et mesures de sécurité'. La marge opérationnelle s'est améliorée de 3,1 points à 8,5% pour des revenus en hausse de 21,3% à 22,6 milliards de dollars, dont une croissance de 20,7% en données comparables soutenue par un bond de 155% des ventes sur Internet. La chaine de magasins à prix réduits rappelle avoir suspendu ses objectifs annuels au cours du premier trimestre, compte tenu 'des perspectives hautement fluides et incertaines sur les comportements des ménages et les politiques publiques liées à la Covid-19'.

Valeurs associées TARGET NYSE 0.00%