Target: dans le rouge avec une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Target recule de plus de 1% sur fond d'une dégradation de conseil chez Wells Fargo de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours ramené de 170 à 142 dollars sur le titre de la chaine de magasins à prix réduits.



'Alors que l'attitude défensive devrait rester à la mode étant donné le contexte incertain de la consommation, les fondamentaux de nos titres du secteur de produits de consommation ne semblent pas particulièrement convaincants', juge le broker.





