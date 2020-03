Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Target : consensus battu au 4e trimestre Cercle Finance • 03/03/2020 à 12:55









(CercleFinance.com) - La chaine de magasins à prix réduits Target publie un BPA ajusté en progression de 10,6% à 1,69 dollar sur son quatrième trimestre comptable, battant de trois cents le consensus, pour une marge opérationnelle améliorée de 0,2 point à 5,1%. Ses revenus ont augmenté de 1,8% à 23,4 milliards de dollars, dont une croissance de 1,5% en données comparables marquant un onzième trimestre de suite de variation positive, soutenu par un bond de 20% des ventes sur Internet. Affichant ainsi un BPA ajusté en progression de 18,4% à 6,39 dollars sur l'ensemble de l'exercice écoulé, dans le haut de sa fourchette cible d'il y a trois mois (6,25 à 6,45 dollars), Target l'anticipe entre 6,70 et sept dollars pour l'année qui commence.

