Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Target : BPA sous les attentes au 1er trimestre Cercle Finance • 20/05/2020 à 13:12









(CercleFinance.com) - Target publie un BPA ajusté en baisse de plus de 60% à 0,59 dollar sur son premier trimestre comptable, manquant de deux cents le consensus, pour une marge opérationnelle en dégradation de quatre points à 2,4%. Ses revenus ont augmenté de 11,3% à 19,6 milliards de dollars, dont une croissance de 10,8% en données comparables, soutenue par un bond de 141% des ventes sur Internet reflétant l'impact de la pandémie de Covid-19. Les incertitudes liées à la crise sanitaire ont d'ailleurs conduit la chaine de magasins à prix réduits à retirer ses objectifs annuels au mois de mars, Target précisant qu'il ne peut toujours pas proposer de prévisions à ce stade.

Valeurs associées TARGET NYSE 0.00%