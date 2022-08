Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Target: BPA divisé par dix au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/08/2022 à 13:35









(CercleFinance.com) - Target dévoile un BPA ajusté du deuxième trimestre comptable de 0,39 dollar, en diminution de 89,2%, et un taux de marge opérationnelle en fort recul à 1,2%, comparativement à 9,8% sur la même période de l'année précédente.



La chaine de magasins à bas prix explique que cette contraction 'reflète la pression exercée sur la marge brute par les mesures visant à réduire les stocks excédentaires ainsi que la hausse des coûts de fret et de transport'.



Le chiffre d'affaires total a augmenté de 3,5% à 26 milliards de dollars, dont des ventes comparables en hausse de 2,6%, reflétant une croissance des ventes des magasins comparables de 1,3% et une croissance des ventes numériques comparables de 9%.



Target estime que les tendances actuelles soutiennent ses prévisions antérieures d'une croissance à un chiffre faible à moyen du chiffre d'affaires pour l'année et d'un taux de marge opérationnelle aux alentours de 6% au second semestre.





