Target : BPA de 3,04 $ au 3ème trimestre (+51,6%)

(CercleFinance.com) - Target Corporation a annoncé ses résultats financiers du troisième trimestre 2021. Les ventes comparables ont augmenté de 12,7 % au troisième trimestre. Le chiffre d'affaires total de 25,7 milliards de dollars a augmenté de 13,3% par rapport à l'année dernière. Le groupe a annoncé un bénéfice par action (BPA) PCGR de 3,04 $ au troisième trimestre, en hausse de 51,6 % par rapport à 2,01 $ en 2020. Le BPA ajusté de 3,03 $ au troisième trimestre a augmenté de 8,7 %, comparativement à 2,79 $ en 2020. ' Pour le quatrième trimestre de 2021, le groupe s'attend à une croissance des ventes comprise entre un chiffre à deux chiffres, par rapport aux prévisions précédentes d'une augmentation à un chiffre élevée. il continue de s'attendre à ce que son taux de marge opérationnelle pour l'ensemble de l'exercice soit de 8% ou plus '.

