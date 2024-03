Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Target: bond de 58% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 13:27









(CercleFinance.com) - Target publie au titre de son quatrième trimestre comptable un BPA en forte hausse de 57,6% à 2,98 dollars, bien au-dessus de sa fourchette-cible qui allait de 1,90 à 2,60 dollars, avec une marge opérationnelle en amélioration de 2,1 points à 5,8%.



Le distributeur alimentaire à bas prix a vu ses revenus augmenter de 1,7% à 31,9 milliards de dollars grâce à une semaine supplémentaire, alors qu'ils ont diminué de 4,4% en comparable (-5,4% pour les magasins physiques et -0,7% pour les ventes en ligne).



Affichant sur l'exercice écoulé un BPA ajusté de 8,94 dollars et une baisse de 3,7% de ses ventes comparables, Target anticipe pour cette année un BPA ajusté entre 8,60 et 9,60 dollars, ainsi qu'une croissance des ventes comparables entre 0 et 2%.





