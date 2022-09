Target avance le lancement de ses offres promotionnelles

(AOF) - Le discounter américain Target a annoncé prévoir l'embauche d'un maximum de 100 000 saisonniers pour la période des fêtes de fin d'année et vouloir avancer le lancement de ses offres promotionnelles dès la première semaine d'octobre dans un contexte de ralentissement économique. Le groupe prépare le plus grand événement Target Deal Days jamais organisé - avec des centaines de milliers d'offres "exceptionnelles" du 6 au 8 octobre.

"Les fêtes de fin d'année sont une période précieuse où nos clients se réunissent avec leur famille et leurs amis pour célébrer la joie de la saison, et nous sommes là pour leur faciliter la tâche", a déclaré Christina Hennington, vice-présidente exécutive et directrice de la croissance, Target.

Le groupe a dernièrement vu son bénéfice trimestriel chuter de près de 90 %, après avoir procédé à une réduction massive des prix pour attirer les acheteurs.

De grandes préoccupations

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, l'activité de janvier à mai est très sensiblement en retrait par rapport à la même période en 2019, à - 8,8%. La fréquentation des magasins en mai 2022 reste inférieure à celle de mai 2019 mais le recul est limité à 6,5%, soit beaucoup mieux qu'en avril (- 19,6% par rapport à avril 2019). Dans un contexte très incertain, plusieurs éléments pèsent sur la rentabilité des entreprises, notamment l'accroissement du coût de l'électricité et l'indexation des loyers, même si la composition de l'ILC (indice des loyers commerciaux) a été modifiée. Précédemment il était composé à 50 % d'inflation, à 25 % d'indice du coût de la construction et à 25 % d'évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail. Désormais il ne tiendra compte que de l'inflation et du coût de la construction car la formule précédente intégrait les ventes réalisées par les 'pure players' du Net, ce qui faisait progresser les loyers des magasins physiques.