Target: abaissement d'objectifs pour le 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/11/2022 à 13:50

(CercleFinance.com) - Au vu d'un environnement 'de plus en plus difficile', Target abaisse ses attentes pour son quatrième trimestre, pour viser une baisse 'dans le bas de la plage à un chiffre' des ventes comparables et une 'large fourchette du taux de marge opérationnelle, autour de 3%'.



Sur son troisième trimestre comptable, le distributeur alimentaire à bas prix affiche un BPA ajusté divisé par deux (-49,1%) à 1,54 dollar et un taux de marge opérationnelle de 3,9% pour des revenus totaux de 26,5 milliards, dont des ventes comparables en hausse de 2,7%.



Par ailleurs, Target fait part d'une initiative visant à simplifier et à réaliser des gains d'efficacité dans ses activités, représentant une possibilité d'économies cumulatives estimée de deux à trois milliards de dollars au cours des trois prochaines années.



'Target demeure à la merci des tendances de consommation dans les catégories discrétionnaires, avec une faible capacité à anticiper la demande ou à gérer les stocks et les dépenses en conséquence', réagit un analyste.