L'opérateur de pipelines Targa Resources TRGP.N est en pourparlers pour racheter Kinetik Holdings KNTK.N , soutenu par Blackstone BX.N , a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

L'action Kinetik a bondi de 7,6% en séance prolongée, tandis que celle de Targa a reculé d'environ 4,4%.

Targa pourrait conclure l’accord concernant Kinetik dès la semaine prochaine, selon l’article, qui précise toutefois que les sociétés n’ont pris aucune décision définitive, que Kinetik pourrait choisir de rester indépendante et qu’un autre soumissionnaire pourrait également se manifester.

La forte hausse de la demande en gaz naturel destiné à alimenter les centres de données a suscité un vif intérêt de la part des entreprises et des investisseurs dans le secteur des infrastructures énergétiques, dans un contexte de hausse des prix des matières premières liée aux conflits géopolitiques actuels, notamment au Moyen-Orient.

Reuters avait rapporté plus tôt en septembre que Kinetik en était aux premières étapes de l’étude d’une vente potentielle , selon trois sources proches du dossier.

Kinetik affiche une capitalisation boursière d’environ 9 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société d’investissement Blackstone détient environ 48% de Kinetik, tandis que l’investisseur en infrastructures I Squared Capital en détient environ 19%, selon les documents réglementaires. Cette participation remonte à EagleClaw Midstream, qui a fusionné avec Altus Midstream en 2022 pour créer Kinetik.

Cette information intervient dans un contexte marqué par une vague d’opérations concernant les pipelines.

En août, Williams WMB.N a annoncé son intention d’acquérir Momentum Midstream pour 5,5 milliards de dollars, tandis qu’ONEOK OKE.N a finalisé en octobre l’acquisition, pour 4,43 milliards de dollars, des actifs de Brazos Midstream dans le bassin de Midland.

Enbridge ENB.TO a annoncé en septembre son intention d'acquérir les activités pétrolières de la société privée Tallgrass Energy pour 2,55 milliards de dollars.

Kinetik n'a pas souhaité faire de commentaire, tandis que Targa et Blackstone n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.