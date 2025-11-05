 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 064,03
-0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Targa Resources dépasse ses estimations de bénéfices grâce à des volumes record dans le Permien et augmente son dividende
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 13:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur de pipelines Targa Resources TRGP.N a battu les estimations pour le bénéfice de base ajusté du troisième trimestre mercredi, stimulé par des volumes records de gaz naturel et de liquides provenant du bassin Permien .

Ses actions ont augmenté de 1,3 % dans les échanges avant bourse, la société ayant également annoncé son intention d'augmenter son dividende annuel de 25 % pour le porter à 5 dollars par action en 2026.

Les entreprises américaines du secteur intermédiaire telles que Targa et son homologue Kinder Morgan KMI.N bénéficient d'une augmentation de la production de pétrole et de gaz dans le bassin permien, ainsi que de l'augmentation de la demande de gaz naturel provenant des installations d'exportation de GNL et de l'augmentation de la production d'électricité liée aux opérations d'IA, au minage de crypto-monnaies et aux centres de données.

Targa a déclaré qu'il prévoyait un bénéfice de base ajusté pour l'ensemble de l'année autour de l'extrémité supérieure de sa fourchette de 4,65 milliards de dollars à 4,85 milliards de dollars.

Ses volumes trimestriels d'entrée de gaz naturel dans le Permien ont augmenté d'environ 11% à 6,62 milliards de pieds cubes par jour (cfpd) par rapport à l'année précédente, tandis que les volumes de transport de liquides de gaz naturel par pipeline ont augmenté d'environ 23% à 1 017 milliers de barils par jour.

La société a également annoncé la construction d'une usine de traitement du gaz naturel de 275 millions de pieds cubes par jour dans le Permian Delaware, au Nouveau-Mexique, qui devrait entrer en service au cours du premier trimestre de 2027.

Targa s 'efforce d'étendre son empreinte infrastructurelle avec de nouveaux projets visant à suivre le rythme de la production record du bassin permien.

La société basée à Houston, au Texas, a déclaré un bénéfice de base ajusté de 1,27 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, contre des estimations de 1,21 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Dividendes

Valeurs associées

Gaz naturel
4,34 USD NYMEX +0,72%
KINDER MORGAN RG-P
25,860 USD NYSE -1,26%
Pétrole Brent
64,18 USD Ice Europ -0,26%
Pétrole WTI
60,33 USD Ice Europ -0,08%
TARGA RESOURCES
154,790 USD NYSE -0,83%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • (Crédits: Adobe Stock - IA)
    Pourquoi le missile nucléaire russe Bourevestnik change les règles du jeu militaire
    information fournie par The Conversation 05.11.2025 14:35 

    Le président russe Vladimir Poutine, vêtu d'un uniforme militaire, a annoncé le 26 octobre 2025 que la Russie avait testé avec succès un missile à propulsion nucléaire. Si cette information est avérée, une telle arme pourrait conférer à la Russie une capacité militaire ... Lire la suite

  • SYCOMORE AM
    Syconvictions du mois d’octobre 2025
    information fournie par Sycomore AM 05.11.2025 14:29 

    Aux Etats-Unis, les divergences entre Donald Trump et Jerome Powell semblent être mises de côté après Jackson Hole. Le shutdown n'a même pas été pris en compte par les marchés. Dans ce cadre, nous restons avec une exposition autour du point d'équilibre dans nos ... Lire la suite

  • ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    McDonald's: bénéfice net inférieur aux attentes au 3T, affecté par la restructuration
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.11.2025 14:26 

    La chaîne de restauration rapide McDonald's a annoncé mercredi un bénéfice net inférieur aux attentes du marché au troisième trimestre, affecté par une charge de près de quarante millions de dollars quasi- intégralement liée au plan d'entreprise du groupe. Le chiffre ... Lire la suite

  • Fed : ce paradoxe sur les taux longs américains
    Fed : ce paradoxe sur les taux longs américains
    information fournie par Ecorama 05.11.2025 14:10 

    La Réserve fédérale américaine vient d’annoncer la fin de son resserrement quantitatif (QT), soit le dégonflement de son bilan. Une décision qui aurait dû détendre les taux souverains à 10 ans… mais c’est tout l’inverse qui s’est produit. Décryptage avec Pierre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank