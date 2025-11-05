Targa Resources dépasse ses estimations de bénéfices grâce à des volumes record dans le Permien et augmente son dividende

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur de pipelines Targa Resources TRGP.N a battu les estimations pour le bénéfice de base ajusté du troisième trimestre mercredi, stimulé par des volumes records de gaz naturel et de liquides provenant du bassin Permien .

Ses actions ont augmenté de 1,3 % dans les échanges avant bourse, la société ayant également annoncé son intention d'augmenter son dividende annuel de 25 % pour le porter à 5 dollars par action en 2026.

Les entreprises américaines du secteur intermédiaire telles que Targa et son homologue Kinder Morgan KMI.N bénéficient d'une augmentation de la production de pétrole et de gaz dans le bassin permien, ainsi que de l'augmentation de la demande de gaz naturel provenant des installations d'exportation de GNL et de l'augmentation de la production d'électricité liée aux opérations d'IA, au minage de crypto-monnaies et aux centres de données.

Targa a déclaré qu'il prévoyait un bénéfice de base ajusté pour l'ensemble de l'année autour de l'extrémité supérieure de sa fourchette de 4,65 milliards de dollars à 4,85 milliards de dollars.

Ses volumes trimestriels d'entrée de gaz naturel dans le Permien ont augmenté d'environ 11% à 6,62 milliards de pieds cubes par jour (cfpd) par rapport à l'année précédente, tandis que les volumes de transport de liquides de gaz naturel par pipeline ont augmenté d'environ 23% à 1 017 milliers de barils par jour.

La société a également annoncé la construction d'une usine de traitement du gaz naturel de 275 millions de pieds cubes par jour dans le Permian Delaware, au Nouveau-Mexique, qui devrait entrer en service au cours du premier trimestre de 2027.

Targa s 'efforce d'étendre son empreinte infrastructurelle avec de nouveaux projets visant à suivre le rythme de la production record du bassin permien.

La société basée à Houston, au Texas, a déclaré un bénéfice de base ajusté de 1,27 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, contre des estimations de 1,21 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.