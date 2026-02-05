Tapestry revoit ses prévisions annuelles à la hausse, l'engouement pour les sacs à main Tabby ayant alimenté un trimestre des fêtes record

(Mise à jour des actions au paragraphe 2, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5) par Angela Christy M et Juveria Tabassum

Tapestry TPR.N a relevé ses objectifs de bénéfices annuels jeudi pour la deuxième fois après que la forte demande pour ses sacs à main Tabby a aidé le distributeur de luxe abordable à battre confortablement les estimations du trimestre des fêtes de fin d'année.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 7 % avant la cloche.

Les clients aisés de la génération Z se sont arrachés les sacs à main Tabby, dont les prix varient entre 295 et 725 dollars, stimulant ainsi les ventes de la marque Coach de l'entreprise, alors que ses rivaux, tels que Michael Kors, ont eu du mal à attirer les acheteurs exigeants.

Le chiffre d'affaires de Coach a bondi de 25 % pour atteindre 2,14 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur une croissance de 14,5 %, selon les données compilées par LSEG.

"Coach a fait un travail remarquable pour revaloriser ses marques ces dernières années, réussissant à convaincre les consommateurs d'accepter des prix plus élevés mais aussi d'acheter plus de produits. Il s'agit là d'une rareté louable dans le paysage de la vente au détail", a déclaré Simeon Siegel, analyste chez Guggenheim Securities.

La société a augmenté ses dépenses de marketing de 40 % au cours du trimestre écoulé.

"Ces investissements contribuent à consolider la construction de notre marque. Nous voyons l'opportunité pour Coach de devenir une marque de 10 milliards de dollars", a déclaré Joanne Crevoiserat, directrice générale de Tapestry, à Reuters.

Tapestry a relevé sa prévision de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année à 6,40 à 6,45 dollars par action, contre 5,45 à 5,60 dollars prévus précédemment. Elle prévoit une croissance de la marge d'exploitation annuelle d'environ 180 points de base, contre un objectif précédent d'environ 50 points de base.

La société prévoit un chiffre d'affaires annuel de plus de 7,75 milliards de dollars, contre environ 7,3 milliards de dollars précédemment.

La société a également revu à la hausse ses prévisions de rachat d'actions pour l'exercice 2026, à environ 1,2 milliard de dollars, contre 1 milliard de dollars prévu précédemment.

Le fabricant de parka Canada Goose GOOS.TO et Ralph Lauren

RL.N ont également battu les estimations de revenus pour le trimestre des fêtes de fin d'année.

LA REMISE A ZÉRO DE KATE SPADE SE POURSUIT

Le succès de Coach donne également à la société une certaine marge de manœuvre, alors qu'elle traverse une longue période de remise à niveau chez Kate Spade, où les ventes ont chuté au cours des 13 derniers trimestres, et ont chuté de 14 % au deuxième trimestre.

Kate Spade a également été touchée par les droits de douane, ainsi que par la suppression de l'exemption de minimis, mais Tapestry s'attend à ce que l'impact des droits de douane sur ses marges soit entièrement atténué cette année, à hauteur d'environ 200 points de base.

L'entreprise s'approvisionne en produits auprès de pays tels que l'Inde, le Viêt Nam et le Cambodge, qui ont été frappés par les droits de douane américains.

Le chiffre d'affaires de la société pour le deuxième trimestre s'est élevé à 2,5 milliards de dollars, dépassant de peu les estimations des analystes qui tablaient sur 2,32 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 2,69 dollars, contre 2,22 dollars estimés par les analystes.

L'année dernière, Tapestry a cédé Stuart Weitzman à Caleres CAL.N , propriétaire de Dr Scholl's, pour 105 millions de dollars, alors que la marque de chaussures de luxe était confrontée à la faiblesse des dépenses en Amérique du Nord et en Chine.