Tapestry revoit à la hausse ses prévisions annuelles alors que les jeunes consommateurs s'arrachent les sacs haut de gamme de la marque Coach

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Danielle Kaye et Anuja Bharat Mistry

Tapestry TPR.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels, misant sur l’achat de ses sacs à main Coach par une clientèle jeune et aisée pendant les fêtes de fin d’année, alors même que le secteur du luxe dans son ensemble est confronté à un ralentissement des dépenses.

Le fabricant de sacs à main haut de gamme a également dépassé les estimations de chiffre d’affaires pour le premier trimestre et a vu ses ventes s’accélérer, notamment en Chine, où le chiffre d’affaires a bondi de 43 %. Selon des dirigeants interrogés par Reuters, ces résultats trimestriels supérieurs aux prévisions s’expliquent par les ventes de Coach en Amérique du Nord.

Toutefois, la dynamique globale s’est légèrement ralentie en Amérique du Nord, son plus grand marché, alors que la marque Kate Spade est confrontée à un fléchissement de ses ventes.

Le chiffre d’affaires trimestriel de Coach a progressé de 16 % en données publiées, tandis que les ventes de Kate Spade ont reculé de 10 % par rapport à l’année dernière.

Tapestry a bénéficié de la popularité croissante de Coach auprès des consommateurs de la génération Z en Amérique du Nord, en Chine et en Europe, un groupe que la société a ciblé grâce à des produits tels que des breloques pour sacs et des campagnes mettant en vedette des célébrités, notamment l’actrice Elle Fanning et la star de K-pop So-yeon.

“Nous avons constaté une croissance impressionnante dans toutes les tranches de population, tant sur le plan économique qu’en termes d’âge”, a déclaré à Reuters Todd Kahn, directeur général de Coach.

“Nos produits et notre proposition de valeur sont attractifs à nos niveaux de prix, nous n’allons donc pas multiplier les promotions”, a ajouté Kahn, faisant référence à la période des fêtes qui approche et au “créneau idéal” de la marque pour les articles dont le prix se situe entre 200 et 500 dollars.

Tapestry prévoit désormais de racheter des actions pour un montant de 1,7 milliard de dollars au cours de l’exercice fiscal, soit 350 millions de dollars de plus que ses prévisions initiales.

Aux États-Unis, les consommateurs les plus aisés ont continué à dépenser pour des produits de luxe "abordables" proposés par des marques telles que Coach et Ralph Lauren

RL.N , alors même que les consommateurs aux revenus plus modestes se sont détournés des articles non essentiels. Cela a contribué à une hausse des ventes au détail américaines supérieure aux prévisions en septembre, malgré les inquiétudes économiques.

Pourtant, Kate Spade, rachetée par Tapestry en 2017, s’est révélée être un point faible pour l’entreprise, enregistrant plusieurs trimestres de baisse de ses ventes.

La société prévoit pour l’exercice 2027 un chiffre d’affaires compris entre 8,5 et 8,6 milliards de dollars, contre une fourchette antérieure de 8,4 à 8,5 milliards de dollars.

Elle prévoit également un bénéfice annuel par action compris entre 8,25 et 8,35 dollars, contre une prévision antérieure de 7,80 à 7,90 dollars.

Parallèlement, les marques de luxe mondiales, notamment Kering (propriétaire de Gucci) PRTP.PA , le groupe de luxe français LVMH LVMH.PA et Hermès HRMS.PA , sont confrontées à de nouveaux vents contraires liés à l’aggravation du conflit au Moyen-Orient et à la répression fiscale chinoise visant les acheteurs fortunés, qui s’ajoutent à la pression déjà existante due à la faiblesse de la demande en Chine et aux États-Unis.

Le chiffre d’affaires trimestriel de Tapestry a progressé de 11,1 % pour atteindre 1,89 milliard de dollars, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 9,12 % à 1,86 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice ajusté de 1,82 dollar par action a dépassé les estimations, qui s’élevaient à 1,57 dollar.