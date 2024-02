Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tapestry: relèvement des objectifs annuels de BPA information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 13:23









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Tapestry indique relever ses objectifs annuels, pour viser désormais un BPA ajusté entre 4,20 et 4,25 dollars, pour des revenus toujours attendus de l'ordre de 6,7 milliards, en croissance de 2% à changes constants.



Sur son deuxième trimestre 2023-24, la maison-mère des marques Coach, Kate Spade et Stuart Weitzman a vu son BPA ajusté (non GAAP) augmenter de 20% à 1,63 dollar, pour des revenus de 2,08 milliards, en augmentation de 3% à changes constants.



Si son chiffre d'affaires est resté à peu près atone en Amérique du Nord, il s'est accru de 12% en monnaies locales à l'international, avec en particulier des progressions de 19% dans la Chine au sens large et de 11% en Europe.





