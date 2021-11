Tapestry : relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Tapestry relève ses objectifs pour l'ensemble de 2021-22, visant désormais un BPA ajusté entre 3,45 et 3,50 dollars (et non plus entre 3,30 et 3,35 dollars) et des revenus proches de 6,6 milliards (et non plus de 6,4 milliards).

Le groupe de luxe, maison-mère notamment de la marque Coach, a engrangé un BPA ajusté en hausse de 41% à 82 cents sur les trois premiers mois de l'exercice, pour des revenus en croissance de 26% à 1,48 milliard (+9% par rapport au niveau prépandémique).

Compte tenu de ces résultats et des perspectives, le conseil d'administration a approuvé un programme de rachats d'actions supplémentaires pour un milliard de dollars. Tapestry prévoit maintenant de redistribuer 1,25 milliard à ses actionnaires sur l'exercice en cours.