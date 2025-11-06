Tapestry relève ses objectifs annuels, mais ses prévisions pour la période des fêtes inquiètent Wall Street

Baisse de 14 % des actions

Les ventes du premier trimestre augmentent en Europe et en Chine

Tapestry dépasse ses objectifs de ventes et de bénéfices pour le premier trimestre

Maintien de l'anticipation de l'impact annuel des tarifs douaniers

Tapestry TPR.N a relevé ses objectifs annuels mais a prévu des bénéfices inférieurs aux attentes pour le trimestre des fêtes de fin d'année jeudi, rejoignant ainsi d'autres détaillants qui se montrent prudents face aux droits de douane et à l'incertitude des dépenses avant la période cruciale des achats.

Les actions de la société mère Kate Spade ont chuté de 14% dans les premiers échanges, les investisseurs signalant également que les prévisions annuelles étaient conservatrices après un trimestre exceptionnel, stimulé par les acheteurs plus riches de la génération Z qui se sont arraché les sacs à main Tabby de Coach.

Des concurrents tels que Capri CPRI.N ainsi que d'autres détaillants américains se préparent à une période des fêtes plus calme , car les consommateurs évaluent l'impact des droits de douane et de l'inflation sur leurs budgets.

Tapestry choisit d'être prudent dans ses prévisions, une certaine volatilité des bénéfices étant possible en raison des droits de douane tout au long de l'année, a déclaré le directeur financier Scott Roe lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs.

La société prévoit un bénéfice par action d'environ 2,15 dollars pour le deuxième trimestre, ce qui est inférieur aux estimations de 2,17 dollars, selon les données compilées par LSEG.

DES PERSPECTIVES PRUDENTES

Pour Tapestry, les attentes du marché étaient également très élevées avant le rapport trimestriel, a déclaré Paul Lejuez, analyste chez Citi Research.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 67 % depuis le début de l'année.

Tapestry prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'exercice fiscal 2026 compris entre 5,45 et 5,60 dollars, par rapport à son objectif précédent de 5,30 à 5,45 dollars, et a relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel d'environ 100 millions de dollars.

Aneesha Sherman, analyste chez Bernstein, a déclaré que l'augmentation des prévisions annuelles était prudente après un autre trimestre solide pour Coach, le fabricant de Tabby, qui représente près de 85 % du chiffre d'affaires total de Tapestry.

Les entreprises de luxe abordable s'appuient sur la demande des consommateurs plus riches de la génération Z qui dépensent de manière sélective pour des biens de consommation non essentiels, tandis que les marques qui s'adressent aux consommateurs à faible revenu connaissent un recul en raison de l'incertitude économique et de problèmes tels que le retour du remboursement des prêts étudiants.

Le fabricant de vêtements de sport Under Armour

UAA.N a également annoncé jeudi des bénéfices annuels inférieurs aux estimations, tandis que le fabricant de parkas de luxe Canada Goose GOOS.TO a fait état d'un trimestre faible.

NAVIGUER FACE AUX PRESSIONS TARIFAIRES

Tapestry, qui importe de pays frappés par les droits de douane comme l'Inde, le Vietnam et le Cambodge, a également surmonté les pressions exercées par les droits de douane sans augmenter ses prix, grâce à la demande pour ses sacs Tabby à plus forte marge qui se vendent jusqu'à 750 dollars, a déclaré à Reuters Joanne Crevoiserat , directrice générale de Tapestry.

"Nous constatons que la clientèle est résiliente. Elle fait des choix judicieux et se montre prudente, mais elle est active dans le monde entier."

Alors que l'Amérique du Nord représente toujours la majorité de ses ventes totales, la société tente de stimuler la demande sur des marchés clés tels que la Chine, où les ventes ont rebondi à 19 %, et l'Europe, qui a enregistré un bond de 32 % au cours du trimestre.

La société a relevé son objectif de marge annuelle et a fait état d'une augmentation de 200 points de base des marges d'exploitation ajustées au premier trimestre. Elle est restée fidèle à sa prévision antérieure d'un impact d'environ 230 points de base sur sa marge d'exploitation annuelle en raison des droits de douane .

PARIER SUR LES SACS À MAIN À PRIX PLEIN

Tapestry a misé sur une ligne de produits Kate Spade allégée et sur une demande à plein prix pour les sacs à main Tabby de Coach pour protéger ses marges contre les droits de douane.

Chez Kate Spade, où les ventes ont chuté pendant près de trois ans, Tapestry réduit le nombre de sacs à main qu'elle propose d'environ 30 %, mais investit dans des lignes de produits plus fraîches telles que les sacs croisés de sa collection d'automne de cette année, dont le prix est supérieur à 300 dollars.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires net de Kate Spade a chuté de 9 %, mais s'est amélioré séquentiellement.

"Nous sommes disciplinés en ce qui concerne les remises (chez Kate Spade). Nous savons que cela érode la santé de la marque et son attractivité, et nous savons que cela aura un impact sur le chiffre d'affaires, mais nous prenons les mesures nécessaires pour rétablir les fondements de la marque", a déclaré Joanne Crevoiserat, directrice générale de Tapestry.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 1,70 milliard de dollars, dépassant les attentes de 1,64 milliard de dollars, tandis que le bénéfice ajusté a été supérieur d'environ 12 cents aux estimations.