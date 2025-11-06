Tapestry relève ses objectifs annuels grâce à l'engouement pour le Tabby qui alimente les ventes de sacs à main

Les ventes du premier trimestre augmentent en Europe et en Chine

Tapestry dépasse ses objectifs de ventes et de bénéfices pour le premier trimestre

Maintien de l'anticipation de l'impact annuel des tarifs douaniers

Les efforts de Tapestry TPR.N pour protéger les marges contre les tarifs douaniers, une ligne de produits Kate Spade allégée et une forte demande de la génération Z au prix fort pour les sacs à main Tabby de Coach ont permis à la société de relever ses objectifs annuels de bénéfices et de ventes jeudi.

Ses actions ont tout de même chuté d'environ 7 % dans les échanges avant bourse, après avoir bondi de près de 70 % depuis le début de l'année.

Les entreprises de luxe abordable s'appuient sur la demande des consommateurs plus aisés de la génération Z qui dépensent de manière sélective pour des choses agréables à posséder, tandis que les marques qui s'adressent davantage aux

acheteurs à faible revenu connaissent un recul en raison de l' incertitude économique et de problèmes tels que le retour du remboursement des prêts étudiants.

Tapestry, qui importe de pays frappés par des droits de douane tels que l'Inde, le Vietnam et le Cambodge, a également surmonté les pressions exercées par les taxes sans augmenter ses prix, grâce à la demande pour ses sacs Tabby à marge plus élevée, dont le prix de détail peut atteindre 750 dollars, a déclaré à Reuters Joanne Crevoiserat, directrice générale de Tapestry.

Si l'Amérique du Nord représente toujours la majorité de ses ventes totales, Tapestry tente également de stimuler la demande sur des marchés clés tels que la Chine, où les ventes ont rebondi à 19 %, et l'Europe, qui a enregistré un bond de 32 % au cours du trimestre.

La société a relevé son objectif de marge annuelle et a fait état d'une augmentation de 200 points de base des marges d'exploitation ajustées au premier trimestre. Elle est restée fidèle à sa prévision antérieure d'un impact d'environ 230 points de base sur sa marge d'exploitation annuelle en raison des tarifs douaniers .

Tapestry prévoit désormais un bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2026 compris entre 5,45 et 5,60 dollars, contre un objectif précédent de 5,30 à 5,45 dollars.

L'EFFET SAC À MAIN

Les ventes du fabricant de sacs à main Coach, qui représente près de 85 % du chiffre d'affaires total de Tapestry, ont bondi de 21 % à taux de change constant, après une hausse de 13 % au cours du trimestre précédent.

Chez Kate Spade, où les ventes sont en baisse depuis près de trois ans, Tapestry réduit d'environ 30 % le nombre de sacs à main qu'elle propose, mais investit dans des lignes de produits plus fraîches, comme les sacs croisés de sa collection d'automne de cette année, dont le prix dépasse 300 dollars.

Aupremier trimestre, le chiffre d'affairesnet de Kate Spade a chuté de 9 %, mais s'est amélioré en séquentiel.

"Nous sommes disciplinés en ce qui concerne les remises (chez Kate Spade). Nous savons que cela érode la santé et le désir de la marque, et nous savons que cela aura un impact sur le chiffre d'affaires, mais nous prenons les mesures nécessaires pour rétablir les fondements de la marque", a déclaré Joanne Crevoiserat, directrice générale.

En excluant la marque Stuart Weitzman, qu'elle a vendue cette année à Caleres CAL.N , Tapestry prévoit une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de 7 à 8 %, ce qui est supérieur à son objectif précédent d'une augmentation à un taux moyen à un chiffre.

Les ventes nettes trimestrielles ont atteint 1,70 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,64 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action de 1,38 $ a également dépassé les estimations de 1,26 $.