Tapestry réduit ses prévisions de revenus pour 2023

(AOF) - Le groupe de luxe a abaissé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice en raison des restrictions contre le COVID-19 en Chine et du ralentissement attendu de la demande en Amérique du Nord. Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 1,51 milliard de dollars au premier trimestre, contre 1,48 milliard de dollars l'année précédente, soit une augmentation d'environ 2 % par rapport à l'année précédente. Si l'on exclut un vent contraire de 370 points de base dû à l'appréciation du dollar américain, le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 5 % par rapport à l'année dernière.

Le bénéfice brut a atteint 1,05 milliard de dollars, tandis que la marge brute était de 70,0 %. Comme prévu, la marge brute de la société a subi l'impact négatif des frais de transport supplémentaires, qui se sont élevés à 20 millions de dollars, soit environ 130 points de base, ainsi que d'un effet positif du taux de change d'environ 70 points de base. Ce chiffre est à comparer au bénéfice brut de l'exercice précédent, qui s'élevait à 1,07 milliard de dollars, soit une marge brute de 72,2 %.

Tapestry a réduit ses prévisions de revenus pour l'exercice 2023, les faisant passer d'environ 6,9 milliards de dollars à entre 6,5 et 6,6 milliards de dollars, en raison de "perspectives de revenus plus modestes en Amérique du Nord et en Grande Chine".

La Chine, qui représentait plus de 15% du chiffre d'affaires total de Tapestry lors de son dernier exercice, a enregistré une baisse de 11% de son chiffre d'affaires au cours du trimestre, tandis que celui de l'Amérique du Nord a légèrement augmenté.

La société prévoit pour 2023 un bénéfice de 3,60 à 3,70 dollars par action, contre sa précédente prévision de 3,80 à 3,90 dollars par action, également pénalisée par la hausse du dollar.

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'axe du développement durable désormais prioritaire

C'est l'une des attentes les plus fortes des clients âgés de 25 à 40 ans, qui représentent une proportion croissante des ventes. Cela représente également un atout dans le recrutement pour les grandes marques de luxe. LVMH, Fendi, l'Imperial College London et la Central Saint Martins UAL se sont associés autour d'un projet de recherche de deux ans pour développer de nouveaux biotextiles pour la fourrure dans le secteur. Récemment le manifeste pour une mode regénérative, élaboré en partenariat avec l'Alliance pour la bioéconomie circulaire (CBA) a été signé par Burberry, Chloé, Stella McCartney, ou Armani. Quant à Kering, il a mis au point un outil mesurant tout au long de la chaîne d'approvisionnement ses émissions de CO2, la consommation d'eau, ou l'utilisation des sols.