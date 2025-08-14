Tapestry prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations en raison de la hausse des droits de douane

14 août - Tapestry TPR.N a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations jeudi, car le fabricant de sacs à main Coach s'attend à ce que la hausse des coûts due aux droits de douane affecte ses marges, ce qui a fait chuter ses actions de 17% dans les échanges de pré-marché.

La société estime à 160 millions de dollars le coût des droits de douane américains, ce qui pourrait avoir un impact d'environ 230 points de base sur la marge d'exploitation de l'exercice 2026.

La baisse inattendue des dépenses de consommation aux États-Unis en mai a également aggravé les inquiétudes de sociétés telles que Tapestry qui ont redoublé d'efforts pour attirer des clients plus jeunes en introduisant de nouveaux accessoires et de nouvelles collections.

La société prévoit que le bénéfice par action de l'exercice 2026 se situera entre 5,30 et 5,45 dollars, alors que les analystes estiment qu'il sera de 5,49 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Cependant, elle s'attend à ce que les revenus de l'exercice 2026 soient d'environ 7,2 milliards de dollars, contre 7,11 milliards de dollars estimés par les analystes, en raison d'une demande stable.