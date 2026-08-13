Tapestry prévoit un bénéfice annuel en forte hausse alors que Coach attire une clientèle jeune

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Tapestry TPR.N a publié jeudi des prévisions de résultats annuels optimistes après avoir dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice trimestriel,grâce à la demande soutenue des jeunes consommateurs aisés pour ses sacs à main Coach.

Toutefois, la faiblesse persistante de sa marque Kate Spade a conduit la société à prévoir un chiffre d’affaires annuel modeste, ce qui a entraîné une baisse d’environ 5% du cours de l’action lors des échanges avant l’ouverture de la Bourse. Le titre a progressé d’environ 20% cette année.

Tapestry, dont le siège est à New York et qui prévoit également pour le trimestre en cours un chiffre d’affaires et un bénéfice supérieurs aux estimations, a déclaré qu’elle comptait racheter pour 1,35 milliard de dollars d’actions au cours de l’exercice fiscal.

La société a réduit ses promotions, orientant plutôt ses campagnes marketing vers les jeunes consommateurs afin d’aider Coach à gagner des parts de marché. De nouvelles collections, telles que les sacs à bandoulière Tabby et Belted Ergo, ont également contribué à la croissance de Tapestry.

Le chiffre d’affaires en Amérique du Nord, sa principale région, a progressé de 7% à taux directeur constant, tandis que celui de la Chine a bondi de 28% et celui de l’Europe de 19% par rapport à l’année dernière.

“Le consommateur nord-américain reste résilient et optimiste; il représente une part importante de notre activité et constitue l’un de nos atouts relatifs”, a déclaré à Reuters Scott Roe, directeur financier.

La société prévoit un bénéfice par action pour l’exercice se terminant en juin 2027 compris entre 7,80 et 7,90 dollars, dont la valeur médiane est supérieure aux estimations des analystes, qui s’établissent à 7,84 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Elle table également sur une croissance de son chiffre d’affaires au premier trimestre à un chiffre élevé et sur un bénéfice d’environ 1,55 dollar par action, dépassant ainsi les estimations des analystes qui tablaient respectivement sur une croissance de 5,5% et un bénéfice de 1,49 dollar par action.

Les marges brutes trimestrielles de la société ont progressé de 180 points de base pour atteindre 78,1%, grâce aux hausses de prix successives mises en œuvre au cours des derniers trimestres.

Le bénéfice ajusté de Tapestry au quatrième trimestre, à 1,32 dollar par action, a dépassé les estimations de 1,28 dollar par action.

La valeur médiane de sa fourchette de prévisions de chiffre d’affaires annuel, comprise entre 8,4 et 8,5 milliards de dollars, s’est avérée légèrement inférieure aux estimations de 8,46 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 8,9% par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 1,88 milliard de dollars, conformément aux estimations des analystes.