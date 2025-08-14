Tapestry, la société mère de Coach, réduit ses prévisions de bénéfices en raison des droits de douane, les actions s'effondrent

Tapestry prévoit un coût tarifaire de 160 millions de dollars pour l'exercice 2026

Selon le directeur financier, Scott Roe, Kate Spade est la plus durement touchée par les droits de douane

Les actions de la société chutent d'environ 14%

La société mère de Coach, Tapestry

TPR.N , a prévu un bénéfice annuel inférieur aux attentes en raison de la hausse des droits de douane, ce qui a fait chuter ses actions de 14%, et a déclaré qu'elle prévoyait de réduire le nombre de styles de sacs à main offerts alors que les détaillants tentent de compenser l'impact des droits d'importation.

La société a déclaré que les droits de douane imposés par le président Donald Trump lui coûteraient environ 160 millions de dollars pour l'exercice 2026, à la suite des avertissements d'autres détaillants haut de gamme tels que Kering PRTP.PA , propriétaire de Gucci, et le groupe de luxe français LVMH

LVMH.PA sur l'impact des taxes.

Le secteur de la distribution dépend fortement de la production des pays d'Asie du Sud-Est et doit maintenant supporter le coût des droits de douane d'environ 20 % sur les marchandises importées de ces pays. Tapestry fabrique ses sacs à main Coach et Kate Spade principalement dans des pays tels que le Viêt Nam, le Cambodge, les Philippines et l'Inde.

Les droits de douane affecteront de manière disproportionnée Kate Spade, car la majeure partie de ses activités se déroule aux États-Unis, a déclaré Scott Roe, directeur financier de l'entreprise.

Tapestry a déclaré qu'elle réduirait de 30 % le nombre de sacs à main Kate Spade qu'elle propose. Plusieurs détaillants ont réduit la gamme d'inventaire y qu'ils importent, car les marques les moins vendues deviennent moins intéressantes à expédier en raison de l'augmentation des droits de douane.

"Les tarifs douaniers obligent désormais les marques, quel que soit le type de consommateur, à examiner de plus près leurs assortiments et à se concentrer sur les références les plus rentables, ce qui peut également contribuer à préserver les marges en réduisant la nécessité de procéder à des démarques", a déclaré Sky Canaves d'eMarketer.

Les ventes trimestrielles de la société se sont élevées à 1,72 milliard de dollars, dépassant le consensus des analystes de LSEG qui tablaient sur 1,68 milliard de dollars. Tapestry a également déclaré s'attendre à un chiffre d'affaires annuel de 7,2 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux attentes.

Le bénéfice ajusté pour le trimestre clos le 28 juin était de 1,04 $ par action, dépassant les estimations de 1,02 $ par action.

Tapestry prévoit un bénéfice par action pour l'exercice 2026 compris entre 5,30 et 5,45 dollars, contre des estimations de 5,49 dollars par action, selon les données de LSEG. L'entreprise s'attend à ce que ses bénéfices annuels soient affectés par des droits de douane de 60 cents, la fin de l'exemption "de minimis" sur les petites expéditions représentant environ un tiers de l'impact.

"Même au sein de Tapestry, la marque Coach, très prisée, devrait être en mesure de répercuter une plus grande partie des coûts tarifaires sur les clients par le biais de prix plus élevés que Kate Spade, qui est moins demandée", a ajouté Sky Canaves.

Cette année, les entreprises ont augmenté leurs importations de manière agressive avant l'imposition des droits de douane par M. Trump. Jusqu'à présent, les entreprises américaines ont surtout absorbé la hausse des coûts d'importation, mais les économistes de Goldman Sachs pensent que cela changera dans les mois à venir. Alors que l'inflation au niveau des consommateurs est restée relativement stable, l'inflation au niveau des producteurs a connu un pic en juillet .

Les ventes de Tapestry ont chuté de 11 % au Japon et le chiffre d'affaires a diminué de 1 % dans les autres pays asiatiques.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 74 % cette année, en grande partie grâce à l'attrait des sacs à main Coach qui ont conquis les jeunes consommateurs.