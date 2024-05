Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tapestry: hausse de 4% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - Tapestry publie au titre de son troisième trimestre 2023-24 un BPA ajusté (non GAAP) en hausse de 4% à 0,81 dollar, avec une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 1,1 point à 16,1%, malgré des revenus en repli de 2% à 1,48 milliard.



A taux de changes constants, la maison-mère des marques Coach et Kate Spade a vu ses ventes rester à peu près stables, un repli de 3% en Amérique du Nord ayant été compensé par une progression symétrique à l'international, tirée par l'Europe (+19%).



Tapestry confirme viser un BPA ajusté entre 4,20 et 4,25 dollars pour l'ensemble de l'exercice en cours, mais ajuste son hypothèse de revenus à 'plus de 6,6 milliards de dollars', contre 'environ 6,7 milliards' en estimation précédente.





