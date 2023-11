Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tapestry: hausse de 18% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 13:27









(CercleFinance.com) - Tapestry publie un BPA non GAAP en hausse de 18% à 0,93 dollar au titre des trois premiers mois de son exercice 2023-24 par rapport à la même période un an auparavant, avec une marge d'exploitation ajustée en amélioration de 1,1 point à 18%.



Le chiffre d'affaires de la maison-mère des marques Coach, Kate Spade et Stuart Weitzman s'est élevé à 1,51 milliard de dollars, en croissance d'environ 2% malgré un effet de changes négatif de 1,3 point lié à l'appréciation du dollar.



Tapestry maintient sa prévision d'un BPA annuel de 4,10 à 4,15 dollars, car une amélioration plus forte des marges devrait selon lui compenser entièrement une prévision de croissance plus modeste de ses revenus, attendus aux environs de 6,7 milliards.





