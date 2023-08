Tapestry fait l'acquisition de Capri Holdings

(AOF) - Groupe de mode et de luxe, Tapestry annonce l'acquisition de Capri Holdings Limited, devenant ainsi une puissante maison mondiale de marques emblématiques dans ce secteur d'activité. Selon les termes de la transaction, les actionnaires de Capri Holdings recevront 57 dollars par action en espèces pour une valeur d'entreprise totale d'environ 8,5 milliards de dollars. L'entreprise combinée a généré un chiffre d'affaires annuel global de plus de 12 milliards de dollars, avec une présence dans plus de 75 pays.

Elle a réalisé un bénéfice d'exploitation ajusté de près de 2 milliards de dollars au cours de l'exercice précédent.

Capri Holdings détient les marques Versace, Jimmy Choo, et Michael Kors.