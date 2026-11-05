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Tapestry en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles et son objectif de rachat d'actions
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 13:03

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** L'action de Tapestry TPR.N , fabricant des sacs à main Coach, progresse de près de 6 % à 132,56 dollars en pré-ouverture

** La société revoit à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires et de bénéfice , et publie des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes, grâce à une forte demande pour la marque Coach dans toutes les tranches de revenus

** TPR prévoit également de racheter des actions pour un montant de 1,7 milliard de dollars au cours de l’exercice, soit 350 millions de dollars de plus que ses prévisions précédentes

** À la clôture précédente, le titre avait reculé de 2 % depuis le début de l'année

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