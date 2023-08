Tapestry: accord pour l'acquisition de Capri information fournie par Cercle Finance • 10/08/2023 à 14:10

(CercleFinance.com) - Tapestry, la maison-mère de Coach, Kate Spade et Stuart Weitzman, fait part d'un accord pour racheter Capri Holdings, la maison-mère de Versace, Jimmy Choo et Michael Kors, pour un prix de 57 dollars par action, soit une valeur d'entreprise totale d'environ 8,5 milliards.



Cette transaction donnerait naissance à un acteur du luxe représentant un chiffre d'affaires annuel de plus de 12 milliards de dollars, avec une présence dans plus de 75 pays, et ayant réalisé un profit opérationnel ajusté de près de deux milliards sur l'exercice précédent.



Tapestry voit dans cette opération une opportunité de synergies de coûts significative à un rythme de plus de 200 millions de dollars dans les trois ans suivant la finalisation, et s'attend à un effet relutif immédiat sur son BPA ajusté.



Les conseils d'administration des deux entreprises ont approuvé à l'unanimité cette transaction, qui devrait être finalisée au cours de l'année 2024, sous réserve de l'accord des actionnaires de Capri, des autorisations réglementaires et d'autres conditions usuelles.