Tandem Diabetes Care en hausse après l'autorisation de la FDA pour une pompe à insuline sans tube

** L'action de Tandem Diabetes Care TNDM.O progresse de 11 % à 19,45 dollars
** La société annonce que la FDA américaine a autorisé le Tandem Mobi, premier et unique système automatisé d’administration d’insuline sans tube pouvant être porté jusqu’à sept jours
** Le Tandem Mobi propose désormais deux options d’administration d’insuline, avec ou sans tube, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité de choisir librement comment porter leur pompe
** Le lancement commercial complet est prévu pour le premier semestre 2027 aux États-Unis; les kits et les cartouches seront disponibles exclusivement en pharmacie
** Les analystes de Piper Sandler estiment que cette autorisation constitue une “nouvelle positive”, car les investisseurs se demandaient “pourquoi l'autorisation tardait tant et s'il y avait un problème avec le produit”, et cette autorisation montre “que ce n'est plus le cas aujourd'hui”
** En tenant compte des fluctuations en cours de séance, le titre affiche une baisse de 10 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer