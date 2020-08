Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TalkTalk : dans le rouge avec des propos de broker Cercle Finance • 24/08/2020 à 13:00









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Londres, TalkTalk recule de plus de 1% sur fond de propos de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'sous-performance' sur le titre du groupe britannique de télécommunications avec un objectif de cours ramené de 90 à 80 pence. Il pense que 'TalkTalk continue de faire face au défi consistant à équilibrer croissance des abonnés et rentabilité', ce qui deviendra selon lui 'plus difficile alors que l'Ofcom devrait aller vers une position plus pro-investissement dans les cinq prochaines années'.

Valeurs associées TALKTALK TELECOM LSE -1.25%