Talen Energy tire profit d'un accord de vente de capacité à long terme

** Les actions du producteur d'électricité indépendant Talen Energy TLN.O ont progressé de 3,8% à 375 dollars avant l'ouverture du marché
** TLN signe un contrat de sept ans portant sur la vente de 750 mégawatts (MW) de capacité sur le marché PJM à un client noté “investment grade”
** L'accord couvre les années de livraison allant de 2029-2030 à 2035-2036 et devrait générer environ 100 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel
** TLN indique que cet accord, combiné aux enchères de capacité déjà remportées, permet d’envisager environ 1 milliard de dollars de revenus cumulés liés à la capacité sur une période de 10 ans
** Par ailleurs, TLN a conclu des accords portant sur une capacité supplémentaire de 1 290 MW provenant de ses installations de Guernsey et de Waterford
** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 3,6% depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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