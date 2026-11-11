Talen Energy tire profit d'un accord de vente de capacité à long terme

** Les actions du producteur d'électricité indépendant Talen Energy TLN.O ont progressé de 3,8% à 375 dollars avant l'ouverture du marché

** TLN signe un contrat de sept ans portant sur la vente de 750 mégawatts (MW) de capacité sur le marché PJM à un client noté “investment grade”

** L'accord couvre les années de livraison allant de 2029-2030 à 2035-2036 et devrait générer environ 100 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel

** TLN indique que cet accord, combiné aux enchères de capacité déjà remportées, permet d’envisager environ 1 milliard de dollars de revenus cumulés liés à la capacité sur une période de 10 ans

** Par ailleurs, TLN a conclu des accords portant sur une capacité supplémentaire de 1 290 MW provenant de ses installations de Guernsey et de Waterford

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 3,6% depuis le début de l'année