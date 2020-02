Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Talc-Johnson & Johnson condamné à verser $750 mlns dans le New Jersey Reuters • 06/02/2020 à 23:05









6 février (Reuters) - Un tribunal du New Jersey a condamné jeudi Johnson & Johnson JNJ.N à verser 750 millions de dollars à quatre plaignants qui disent avoir été atteints par un cancer provoqué par l'usage de talc produit par le groupe américain. Dans un communiqué, J&J conteste la décision du tribunal et a annoncé qu'il ferait appel. J&J, qui dément toute trace d'amiante dans ses produits et rejette les accusations selon lesquelles ceux-ci provoquent des cancers, fait face à quelque 9.000 litiges sur ce dossier. Le groupe affirme que des études sur plusieurs décennies montrent que son talc est sûr et il a effectivement réussi en appel à renverser de précédents verdicts sur des arguments juridiques techniques. Reuters a rapporté en décembre 2018 que Johnson & Johnson savait depuis des décennies que son talc pour bébé contenait de l'amiante. (Lisa Girion et Michael Erman; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.31%