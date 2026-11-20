Take-Two s'apprête à pulvériser les records de ventes avec la sortie très attendue de « GTA VI »

La virée de Lucia et Jason, le duo de malfrats, à travers Vice City dans « GTA VI » devrait permettre à Take-Two Interactive, l'éditeur de ce jeu à succès devenu un véritable phénomène culturel mondial, d'engranger plus de 2 milliards de dollars de ventes estimées dès le premier jour.

Take-Two Interactive TTWO.O , la société mère de Rockstar Games, le développeur de GTA, n’est pas très connue du grand public malgré son portefeuille de grands succès, notamment la franchise « Red Dead Redemption » et la série de jeux de basket « NBA 2K ».

Le cabinet d’analyse Sensor Tower estime le nombre total d’exemplaires vendus à 24,58 millions, jeudi soir, ce qui représente environ 2,36 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour Take-Two. C’est près de trois fois les quelque 800 millions de dollars de ventes de GTA V enregistrés lors de son premier jour en 2013, jeu largement considéré comme le jeu vidéo le plus vendu au cours des premières 24 heures.

Par ailleurs, Take-Two est resté discret quant à la demande pour GTA VI depuis l’ouverture des précommandes en juin, se contentant de déclarer que celle-ci était « sans précédent » ou « dépassait de loin les attentes ».

« Le titre est tellement attendu que les consommateurs semblent très, très enthousiastes, et tous les articles de presse publiés jusqu’à présent ont été unanimement positifs, mais nous ne sommes pas encore prêts à crier victoire », a déclaré le directeur général Strauss Zelnick lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Take-Two au début du mois.

« Nous avons tendance à éviter de crier victoire avant que le succès ne soit avéré. »

CAMPAGNE MARKETING INTENSIVE POUR GTA VI

Take-Two a déboursé environ 1 milliard de dollars, voire plus, en coûts de production pour GTA VI, ce qui en fait l’un des projets de divertissement les plus coûteux.

Sensor Tower estime que la bande-annonce promotionnelle du jeu, « Extended Look » de GTA VI, diffusée sur Netflix en août, a contribué à multiplier par six le nombre de précommandes.

À Miami, qui a inspiré Vice City, l’équipe de NBA de la ville a célébré la sortie du jeu mercredi lors d’un match sur le thème de Vice City.

Ce week-end, la société organise « GTA VI: The Festival », un festival de musique réunissant un casting prestigieux, notamment la rappeuse Cardi B, lauréate d’un Grammy, le producteur de hip-hop Metro Boomin et le rappeur Travis Scott.

QUELLE SUITE POUR TAKE-TWO?

Les investisseurs attendent avec impatience que Take-Two dévoile ses projets concernant le lancement de GTA VI sur PC et le déploiement d’une version en ligne. Le volet multijoueur en ligne d’un jeu vidéo est essentiel pour transformer le titre en une source de revenus récurrents.

Certains analystes du secteur tablent sur un lancement sur PC et un mode en ligne en 2027.

La société de courtage TD Cowen a classé Take-Two parmi ses « meilleures idées » pour 2027, son analyste Doug Creutz se montrant optimiste quant aux perspectives financières de l’entreprise lorsque le jeu sera disponible en ligne.

« Le plafond potentiel des dépenses récurrentes des consommateurs à long terme pour GTA VI est très élevé… La question la plus importante pour l’action est de savoir “quand” et “quelle ampleur” prendra le prochain GTA Online, bien plus que les ventes unitaires de GTA VI. »