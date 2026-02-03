Take-Two revoit à la hausse ses prévisions de réservations annuelles et maintient le lancement de GTA VI en novembre

(Traduction automatisée par Reuters)

(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans l'ensemble du document)

Take-Two Interactive TTWO.O a relevé mardi sa prévision de chiffre d'affaires annuel, misant sur de fortes ventes de ses titres de sport, d'action et de téléphonie mobile, alors qu'elle se prépare à lancer le très attendu "Grand Theft Auto VI" en novembre.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 4 % dans les échanges prolongés.

Alors que "GTA VI" devrait rapporter des milliards à la société lors de son lancement, les investisseurs examineront également comment Take-Two et les développeurs Rockstar Games prévoient d'actualiser le titre après son lancement afin de maintenir l'intérêt des joueurs et de les inciter à dépenser pour ses fonctionnalités en ligne.

"Nous continuons à prévoir des niveaux records de réservations nettes pour l'exercice 2027, ce qui, selon nous, établira une nouvelle base financière pour notre entreprise", a déclaré Strauss Zelnick, directeur général de l'entreprise.

Take-Two bénéficie d'un rebond régulier du marché des jeux mobiles, avec des titres tels que "Match Factory!" et "Toon Blast" qui connaissent une forte croissance après une longue période d'essoufflement.

L'éditeur de jeux vidéo s'attend désormais à un chiffre d'affaires compris entre 6,65 et 6,7 milliards de dollars pour l'exercice 2026 qui se terminera le 31 mars, contre une prévision antérieure comprise entre 6,4 et 6,5 milliards de dollars.

Les réservations nettes pour le troisième trimestre se sont élevées à 1,76 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,59 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.