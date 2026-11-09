Take-Two revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels en prévision de la sortie de « GTA VI »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur les résultats, mise à jour du cours de l'action)

Take-Two Interactive TTWO.O a revu à la hausse lundi ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels, l’éditeur de jeux vidéo misant sur le lancement, la semaine prochaine, du très attendu « Grand Theft Auto VI » pour stimuler une forte demande cette année.

L'action de la société a progressé de près de 7 % en séance prolongée après que le directeur général Strauss Zelnick a déclaré que les précommandes de « GTA VI » atteignaient des « niveaux sans précédent », même si Take-Two a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année.

« GTA VI » est présenté comme la vache à lait de la société pour les prochains trimestres; ce titre, dont la sortie a été retardée, devrait être disponible chez les joueurs le 19 novembre, environ 13 ans après la sortie de son prédécesseur.

La société a commencé à prendre les précommandes de « GTA VI » en juin et, selon les données de Sensor Tower, le titre totalisait environ 7,71 millions de précommandes numériques dans le monde au 3 novembre, ce qui lui confère un chiffre d’affaires brut estimé à plus de 750 millions de dollars.

Take-Two tire profit des prix élevés de « GTA VI ». La société a fixé le prix de son édition standard à 79,99 dollars, ce qui en fait l’une des versions de base les plus chères jamais proposées pour un jeu vidéo, tandis que son « Édition Ultimate » est proposée à 99,99 dollars.

Fin août, près de 90 % de l’ensemble des précommandes concernaient la version haut de gamme, selon Sensor Tower.

Take-Two prévoit un chiffre d’affaires total compris entre 7,98 milliards et 8,18 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année, contre une fourchette précédente de 7,90 milliards à 8,10 milliards de dollars. La société a relevé de 2 cents la fourchette basse de ses prévisions de bénéfice par action et table désormais sur un bénéfice par action compris entre 57 et 75 cents.

La société a toutefois maintenu ses prévisions de chiffre d’affaires annuel comprises entre 8 milliards et 8,20 milliards de dollars.

Elle prévoit également que le chiffre d’affaires du troisième trimestre se situera entre 3,35 milliards et 3,50 milliards de dollars, un chiffre inférieur à l’estimation moyenne des analystes, qui tablaient sur une hausse de près de 100 % à 3,51 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pour le deuxième trimestre clos le 30 septembre, le chiffre d'affaires total a reculé de 18 % à 1,60 milliard de dollars, manquant ainsi les estimations qui s'élevaient à 1,67 milliard de dollars.